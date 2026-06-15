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Principio di incendio nella sede RAI di Palermo, evacuata la redazione

PALERMO (ITALPRESS) – Principio di incendio nella sede RAI di Palermo. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per la messa in sicurezza dei locali e per la completa verifica dell’area interessata. La redazione è stata precauzionalmente evacuata. Secondo le prime informazioni, il Giornale Radio sarà con ogni probabilità trasmesso dalla sede distaccata di Catania, mentre si sta lavorando per garantire comunque la regolare messa in onda dell’edizione del Telegiornale delle ore 14.

pc/mca3 (fonte video: Rai)

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