Ultime News

15 Giu 2026 Associazioni pro-vita: mercoledì la consueta preghiera davanti all’ospedale (tra le polemiche)
15 Giu 2026 Pd: “Temi delicati come l’aborto non possono essere affrontati con slogan”
15 Giu 2026 Polemica Tony Pitony, La Sala: “Ha cantato a Sanremo ma nessuno ha interrogato il Governo”
15 Giu 2026 Lite con coltello al Parco Rita Levi Montalcini, due persone denunciate
15 Giu 2026 Sinistra Italiana su rimozione manifesto pro-life: “Quel messaggio inopportuno e invasivo”
Video Pillole

Schifani “Sintonia con Piantedosi su misure intervento e controllo territorio”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ho avuto la conferma del totale impegno da parte del Governo e del Ministro di vigilare e realizzare tutte quelle misure di intervento e di controllo del territorio. Con il Ministro c’era una piena sintonia già un anno fa quando sono andato a trovarlo col sindaco Lagalla per chiedere degli interventi in termini di risorse umane e mi ha dato delle immediate risposte concrete”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, stamattina a Bagheria, a margine della inaugurazione della villa “Quarto Savona Quindici”, alla quale ha partecipato anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

pc/mca3 (fonte video: Regione Siciliana)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...