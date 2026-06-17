Acqua, Barrile “Servono modelli nuovi per la fase post Pnrr”

ROMA (ITALPRESS) – “Sicuramente c’è un tema di governance sugli ostacoli agli investimenti del settore idrico, perché il Paese si caratterizza per una governance istituzionale multilivello e multiministeriale, ma anche per una governance operativa ancora molto frammentata, sebbene siano stati fatti grandi passi avanti nell’industrializzazione del servizio. Laddove il servizio è industrializzato, infatti, riusciamo ad avere performance di investimento estremamente significative. Il secondo ostacolo riguarda le risorse: il PNRR ha rappresentato un volano decisivo per innalzare il livello degli investimenti pro capite nel Paese ai livelli europei. La preoccupazione è che si possa tornare indietro, con una parabola che rischia di deflettere. Per questo, tra qualche giorno, alla nostra assemblea pubblica ci concentreremo proprio sul post-PNRR, per proporre al Paese e agli stakeholder modelli che, senza richiedere nuove risorse a fondo perduto – oggi difficilmente disponibili – mettano in campo strumenti finanziari e garanzie per assicurare e rafforzare il percorso degli investimenti”. Lo ha detto Annamaria Barrile, direttore generale di Utilitalia, intervenuta all’Acqua Summit 2026, l’appuntamento promosso dal Sole 24 Ore dedicato alle sfide legate alla gestione della risorsa idrica in Italia ed Europa.

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