Acqua, Rutigliano “Le tecnologie vanno integrate”

ROMA (ITALRPESS) – “La gestione dell’acqua nei prossimi anni avrà bisogno di mettere insieme tante tecnologie. Singolarmente sono utili ed efficaci, ma problemi come la siccità o la gestione delle grandi alluvioni possono essere affrontati solo integrando una serie di interventi che il Paese già conosce e sa realizzare. Parliamo di dissalazione, riuso delle acque reflue, riduzione delle perdite e di una forte programmazione urbana per prevenire gli allagamenti”. Lo ha detto Patrizia Rutigliano, CEO SUEZ Italia, intervenuta all’Acqua Summit 2026, l’appuntamento promosso dal Sole 24 Ore dedicato alle sfide legate alla gestione della risorsa idrica in Italia ed Europa.

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