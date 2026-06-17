Costantini “Chiarimenti del Ministero aiutano a definire ciò che è artigianale”

ROMA (ITALPRESS) – “La parola ‘artigianale’ non è uno slogan commerciale, ma identifica imprese che possiedono requisiti precisi e sono iscritte all’albo degli artigiani. I chiarimenti del Ministero aiutano a distinguere correttamente tra ciò che è artigianale e ciò che può essere definito ‘fatto a mano’, ‘tradizionale’ o ‘di qualità’. Difendere il significato dell’artigianato significa valorizzare il lavoro, le competenze e il saper fare di oltre un milione di imprese che rappresentano una parte fondamentale del Made in Italy”. Lo ha detto il presidente della Cna, Dario Costantini, commentando le FAQ pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sulla nuova disciplina che regola l’utilizzo del termine “artigianale”.

fsc/mca2

(Fonte video: Cna)