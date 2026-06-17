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IA, Mattarella “Rischi da divari e concentrazione nelle mani di pochi”

ROMA (ITALPRESS) – “L’Intelligenza Artificiale rappresenta, in ampia misura, un acceleratore per chi sia dotato di capitali e di risorse energetiche, di infrastrutture tecnologiche, dati e competenze avanzate. Il divario tra chi ne dispone e chi ne rimane escluso potrà ampliarsi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento in occasione del XIX simposio Cotec a Venezia.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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