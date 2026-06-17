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Leadership responsabile ai tempi dell’IA al centro del Business Ethics Summit

ROMA (ITALPRESS) – In un contesto caratterizzato dall’accelerazione tecnologica e dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale sui processi economici e sociali, diventa fondamentale promuovere una riflessione sul ruolo dell’etica come componente strategica della leadership, comprendere come governare tecnologie sempre più potenti e pervasive, orientandone lo sviluppo verso obiettivi di crescita sostenibile, benessere collettivo e prosperità condivisa. Sono gli obiettivi della quarta edizione del Business Ethics Summit, promosso da Core con il coordinamento accademico del Boston College. Main partner Lenovo.
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