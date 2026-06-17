Ultime News

17 Giu 2026 L’assessore Massari: “Il turismo cremonese cresce perché è una provincia autentica”
17 Giu 2026 Bracconaggio lungo i fiumi, maxi operazione della Polizia provinciale
17 Giu 2026 “Gasparlando”, buona la prima per il progetto podcast del Liceo Aselli con CR1
17 Giu 2026 Il podcast del Liceo Manin: primi episodi con studenti e professori in collaborazione con CR1
17 Giu 2026 Cinquanta vespisti cremonesi in viaggio verso Roma per i Vespa World Days 2026
Video Pillole

“Resto in Sicilia”, Albanese “Creare sviluppo e socialità per i giovani”

PALERMO (ITALPRESS) – Dobbiamo capire se la Sicilia sia in grado di far rimanere i giovani nella regione, creando per loro sviluppo e socialità”. Queste le parole di Alessandro Albanese, Presidente CCIAA di Palermo ed Enna intervenuto a margine del convegno “Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio”, tenutosi presso la stessa Camera di Commercio. “Un’iniziativa importante promossa soprattutto dai giovani Cna perché il tema dei giovani è il tema fondante del futuro e di cosa vogliamo veramente fare di questa nostra terra che è la Sicilia – prosegue Albanese – . Va stabilito quali sono le condizioni per fare restare più giovani, infatti il tema è proprio quello della restanza. Dobbiamo capire se la nostra terra è in grado di far rimanere questi giovani, creando per loro sviluppo e socialità, ma soprattutto mettendoli in condizione di non rinunciare alle proprie ambizioni. Questa è la prima cosa da fare e la responsabilità di farlo è soltanto di questa generazione” ammette il Presidente della Camera di Commercio.

xi6/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...