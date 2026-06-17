Ultime News

17 Giu 2026 Cancellazioni e ritardi treni, Piloni presenta interrogazione in Regione
17 Giu 2026 Rimozione manifesto pro vita, azione del sindaco Virgilio puramente ideologica
17 Giu 2026 Ventura: “Le divisioni in FDI? Sono tranquillo, ma non dovevano essere rese pubbliche”
17 Giu 2026 Auricchio S.p.A. si prepara a compiere 150 anni: avviato percorso di riposizionamento marketing
17 Giu 2026 Salute degli adolescenti, questionario europeo per 158 classi tra Cremona e Mantova
Video Pillole

“Resto in Sicilia”, Tranchina “E’ un importante manifesto alla restanza”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’evento di oggi è un importante manifesto alla restanza, perché fin troppo spesso si parla di partire per sempre. Come CNA Sicilia nel raggruppamento dei Giovani Imprenditori stiamo creando una vera e propria proposta per far sì che dalle scuole e poi dalle università si crei il matching con le imprese. Il tutto ha la finalità di far conoscere ai giovani le realtà del nostro territorio e il loro valore, spesso incompreso”. Queste le parole di Davide Tranchina, Presidente CNA Sicilia Giovani Imprenditori intervenuto a margine del convegno “Resto in Sicilia. Giovani, imprese, territorio”, tenutosi presso la Camera di Commercio di Palermo ed Enna.

xi6/pc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...