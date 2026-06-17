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Tg Economia – 17/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’educazione finanziaria sempre più leva strategica
– Diventa realtà il comparto ambientale di Eni e Hera
– La Blue Economy vale il 6% del Pil siciliano
– Società di capitale, è tempo di presentazione dei bilanci
sat/abr/gsl

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