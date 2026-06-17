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Tg News – 17/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Meloni dopo il G7 di Evian: “Soddisfatta, convergenze non scontate”
– Usa-Iran, i 14 punti del Memorandum e il monito di Trump
– Via libera dell’Eurocamera alla stretta sui rimpatri
– Alta Velocità e disagi sulla Milano-Bologna
– Cardinal Ruini, domani i funerali in San Pietro con il Papa
– Esami al via, domani la prima prova scritta
– Carburanti, inizia la discesa dei prezzi
– Da Trenitalia un nuovo Intercity dedicato a “Toy Story 5”
– Previsioni 3B Meteo 18 Giugno
/gtr
– Meloni dopo il G7 di Evian: “Soddisfatta, convergenze non scontate”
– Usa-Iran, i 14 punti del Memorandum e il monito di Trump
– Via libera dell’Eurocamera alla stretta sui rimpatri
– Alta Velocità e disagi sulla Milano-Bologna
– Cardinal Ruini, domani i funerali in San Pietro con il Papa
– Esami al via, domani la prima prova scritta
– Carburanti, inizia la discesa dei prezzi
– Da Trenitalia un nuovo Intercity dedicato a “Toy Story 5”
– Previsioni 3B Meteo 18 Giugno
/gtr
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