Tg Sport – 17/6/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Mondiali, Messi fa tripletta e aggancia Klose

– Mondiali, l’Austria batte la Giordania 3-1

– Capello compie 80 anni: “Roma da tricolore”

– Calciomercato, la Juventus sogna Salah

– Milan, ufficiale Amorim fino al 2029

– Real Madrid, Mourinho vuole Bastoni

– Nations League, ecco il calendario dell’Italia

– Ciclismo, Van Aert salta il Tour de France

– Scherma, Mencarelli è d’oro agli Europei

– Endas, Opes e Acsi lanciano Carta Verde per sport più sostenibile

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