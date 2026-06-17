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Tg Sport – 17/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali, Messi fa tripletta e aggancia Klose
– Mondiali, l’Austria batte la Giordania 3-1
– Capello compie 80 anni: “Roma da tricolore”
– Calciomercato, la Juventus sogna Salah
– Milan, ufficiale Amorim fino al 2029
– Real Madrid, Mourinho vuole Bastoni
– Nations League, ecco il calendario dell’Italia
– Ciclismo, Van Aert salta il Tour de France
– Scherma, Mencarelli è d’oro agli Europei
– Endas, Opes e Acsi lanciano Carta Verde per sport più sostenibile
azn

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