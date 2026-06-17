Tosi “Netta sconfitta per Trump, il regime iraniano si è rafforzato”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È finita peggio di come era cominciata, perché questa è una netta sconfitta per Trump, il quale pensava erroneamente di potersi prendere l’Iran”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di ForzaItalia, Flavio Tosi, commentando gli ultimi sviluppi diplomatici tra Usa e Iran.

xf4/sat/azn