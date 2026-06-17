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Tosi “Netta sconfitta per Trump, il regime iraniano si è rafforzato”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È finita peggio di come era cominciata, perché questa è una netta sconfitta per Trump, il quale pensava erroneamente di potersi prendere l’Iran”. Lo ha dichiarato l’europarlamentare di Forza
Italia, Flavio Tosi, commentando gli ultimi sviluppi diplomatici tra Usa e Iran.
Italia, Flavio Tosi, commentando gli ultimi sviluppi diplomatici tra Usa e Iran.
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