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Trasporti & Logistica Magazine – 17/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Intesa Usa-Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica
– Trasporto aereo Ue, più tutele per i passeggeri
– “Cultura della Mobilità”, il programma Onda Verde di Rai Isoradio premiato dall’Anas
sat/azn
– Intesa Usa-Iran, Hormuz riapre, sollievo per mercati e logistica
– Trasporto aereo Ue, più tutele per i passeggeri
– “Cultura della Mobilità”, il programma Onda Verde di Rai Isoradio premiato dall’Anas
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