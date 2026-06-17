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Ue, Ciriani “Regolamento Rimpatri straordinaria vittoria Governo Meloni”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Questo provvedimento da molto tempo atteso consente di operare attivamente il concetto di rimpatrio di una persona illegalmente soggiornante in Europa. Significa potersi dotare di strumenti comuni e non più frammentari o vari in tutto il territorio, per rapide espulsioni e respingimenti di chi non ha diritto a restare”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Alessandro Ciriani, commentando il via libera definitivo dell’Eurocamera al nuovo regolamento UE sui rimpatri.

xf4/sat/azn

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