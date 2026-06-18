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Aggressione brutale per futili motivi, misure cautelari per tre giovani a Tivoli

ROMA (ITALPRESS) – Accusati di una brutale aggressione nei confronti di due giovani dopo una discussione per futili motivi, due ragazzi di 20 e 18 anni sono stati sottoposti dai carabinieri alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di uscire dalla propria abitazione la sera e nelle ore notturne, mentre un terzo, un 23enne incensurato, è stato denunciato in stato di libertà.
col3/gtr

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