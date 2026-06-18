Automotive, Guidesi “Speriamo costruttori si uniscano in battaglia contro Ue”

MILANO (ITALPRESS) – “Ho visto le dichiarazioni di qualche costruttore tedesco” del campo dell’automotive “che ha evidenziato i rischi dal punto di vista della tenuta economica e produttiva del settore, e quindi anche sociale, e di un conseguente totale fallimento. Devo dire che sono parole tardive perché da quattro anni noi”, come Automotive Regions Alliance (ARA), la rete europea formata dalle regioni che ospitano un forte tessuto industriale legato all’automotive e alla produzione di componentistica, “portiamo avanti quest’azione di contrapposizione all’impostazione che è stata data dal regolatore europeo e in questi quattro anni abbiamo costruito una serie di proposte”. Così l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lombardia e presidente Ara, Guido Guidesi, riferendosi alle dichiarazioni rilasciate sulla stampa da alcuni top manager di Volkswagen, a margine del Franchising Summit 2026 nella sede di Confcommercio Milano. “È evidente quello che sta succedendo, è evidente l’assist dal punto di vista economico che è stato fatto ai costruttori cinesi, sono evidenti le difficoltà delle piccole e medie imprese ma anche dei grandi costruttori. La situazione va affrontata – ha proseguito Guidesi – . L’Automotive Regions Alliance ha messo sul tavolo della Commissione una serie di proposte e speriamo che, questa volta, anche i costruttori stiano in squadra con noi per cercare di salvare ciò che si può ancora salvare”.

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