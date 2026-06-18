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Imprese, cresce l’adozione dell’AI ma resta ampio il gap nelle competenze

ROMA (ITALPRESS) – Cresce il numero di imprese che ha già adottato o sta sperimentando soluzioni di intelligenza artificiale, ma resta ampio il gap nelle competenze: quasi un dipendente su due non ha ricevuto alcuna formazione specifica sull’AI e il 44% delle aziende non prevede di effettuare investimenti in ambito formativo nei prossimi 12/24 mesi. E’ quanto emerge da “EDUNext – Nuovi scenari per l’Education e le competenze nell’era dell’AI”, la nuova ricerca dell’Osservatorio Look4ward presentata a Roma da Intesa Sanpaolo e Università Luiss.
mec/fsc/gtr

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