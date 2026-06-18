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Innovazione tecnologica, la sfida dell’alfabetizzazione digitale è centrale

ROMA (ITALPRESS) – “C’è il tema dell’alfabetizzazione della popolazione al mondo digitale che già oggi è molto difficoltosa, perché più del 50% è sotto la soglia necessaria. C’è la necessità di affrontare questo grande cambiamento, attraverso una pianificazione che tenga conto di tutte le componenti, in modo che ci sia la possibilità di far beneficiare a tutta la società di una rivoluzione che, altrimenti, può diventare dirompente in senso negativo”. A dirlo Alberto Pirelli, presidente Fondazione Sodalitas, Business Advisor Pirelli, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.
fsc/gsl

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