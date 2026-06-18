Ultime News

18 Giu 2026 Maturità, prima prova terminata. I ragazzi: “Tanti gli spunti, un esame fattibile”
18 Giu 2026 Sinfonie di Fiume: venerdì 19 giugno appuntamento al Parco Rosa Mariani
18 Giu 2026 Cremonese, chiusa la finestra riscatti: rientrano diversi prestiti in rosa
18 Giu 2026 Nasce la Charter della Fondazione Lions Club Cremona Aild Vita & Benessere
18 Giu 2026 VBC, tre nuove atlete e un logo che rappresenta il futuro del volley cremonese
Video Pillole

Tg Sport – 18/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali: Kane trascina l’Inghilterra nel 4-2 alla Croazia
– Mondiali: flop Ronaldo, il Portogallo fa solo 1-1 col Congo
– Mondiali: Luis Diaz show, la Colombia batte l’Uzbekistan 3-1
– Calciomercato: Inter all’assalto di Palestra, pronti 50 milioni
– Juventus: sfuma Alisson, si punta su Vicario o Milinkovic-Savic
– Como: Nico Paz verso la conferma per la Champions
– Tennis: Musetti salta anche Wimbledon, dentro Berrettini
– Scherma: Errigo d’argento nel fioretto agli Europei
– Elezioni Figc, Malagò “Dovremo remare tutti nella stessa direzione”
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...