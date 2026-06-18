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Tg Sport – 18/6/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Mondiali: Kane trascina l’Inghilterra nel 4-2 alla Croazia
– Mondiali: flop Ronaldo, il Portogallo fa solo 1-1 col Congo
– Mondiali: Luis Diaz show, la Colombia batte l’Uzbekistan 3-1
– Calciomercato: Inter all’assalto di Palestra, pronti 50 milioni
– Juventus: sfuma Alisson, si punta su Vicario o Milinkovic-Savic
– Como: Nico Paz verso la conferma per la Champions
– Tennis: Musetti salta anche Wimbledon, dentro Berrettini
– Scherma: Errigo d’argento nel fioretto agli Europei
– Elezioni Figc, Malagò “Dovremo remare tutti nella stessa direzione”
azn
– Mondiali: Kane trascina l’Inghilterra nel 4-2 alla Croazia
– Mondiali: flop Ronaldo, il Portogallo fa solo 1-1 col Congo
– Mondiali: Luis Diaz show, la Colombia batte l’Uzbekistan 3-1
– Calciomercato: Inter all’assalto di Palestra, pronti 50 milioni
– Juventus: sfuma Alisson, si punta su Vicario o Milinkovic-Savic
– Como: Nico Paz verso la conferma per la Champions
– Tennis: Musetti salta anche Wimbledon, dentro Berrettini
– Scherma: Errigo d’argento nel fioretto agli Europei
– Elezioni Figc, Malagò “Dovremo remare tutti nella stessa direzione”
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