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Tre minorenni feriti durante una sparatoria, un arresto a Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato dopo la violenta sparatoria che si è verificata, nella tarda serata dell’11 giugno, in Piazza Beppe Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, lasciando sul terreno, feriti, 3 giovani minorenni raggiunti da colpi d’arma da fuoco. L’uomo è accusato di concorso in tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione mafiosa.
col3/gtr

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