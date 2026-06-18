Tre minorenni feriti durante una sparatoria, un arresto a Catania





CATANIA (ITALPRESS) – Un uomo è stato arrestato dopo la violenta sparatoria che si è verificata, nella tarda serata dell’11 giugno, in Piazza Beppe Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo, lasciando sul terreno, feriti, 3 giovani minorenni raggiunti da colpi d’arma da fuoco. L’uomo è accusato di concorso in tentato omicidio plurimo aggravato dal metodo mafioso e dal fine di agevolazione mafiosa.

col3/gtr

© Riproduzione riservata