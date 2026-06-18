Tundo (Baxenergy) “Pronti a passare alla fase di industrializzazione”





ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) – “Dopo questa giornata cambia molto nel ruolo di BaxEnergy”. Lo ha detto l’amministratore delegato di BaxEnergy, Roberto Tundo, a margine della presentazione del Piano Industriale 2026-2028. “Il processo è già partito e adesso iniziamo a fare scala industriale dei nostri prodotti, dei nostri servizi e delle nostre soluzioni. Lo facciamo con il respiro di un gruppo multinazionale. È un impegno rilevante, una responsabilità che sentiamo, ma siamo convinti di poterlo fare e di poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”, ha aggiunto.

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