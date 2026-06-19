Cardaminopsis, l’iter avanza: se non sorgono intoppi avvio cantiere a inizio 2027

Sembra che si sia giunti alle battute finali per il via libera al nuovo ipermercato alle porte di Cremona, nell’area di proprietà della società agricola Cardaminopsis, 45.400 metri quadrati tra Paullese, via Picenengo e via Sesto, 20mila dei quali di superficie fondiaria, il resto destinato a parcheggi, aree verdi, una rete ciclabile che si innesterà in via de’ Berenzani creando un collegamento con la ciclabile di via Sesto.

Il 10 giugno si è svolta in Regione, in videoconferenza con i soggetti cremonesi, in primis i tecnici comunali (urbanistica, commercio, verde, ecc) e i proponenti, una nuova seduta della conferenza dei servizi decisoria, ma di fatto il via libera finale non è ancora arrivato. All’ordine del giorno, l’analisi delle osservazioni pervenute e ulteriori integrazioni progettuali, all’interno di un iter che ormai si prolunga da tre anni.

Risale infatti al 21 giugno 2023 l’approvazione in Comune del piano attuativo che prevedeva in quest’area l’edificazione di due fabbricati in altrettanti lotti di intervento; il primo appunto di tipo commerciale con superficie di 7.660 mq; il secondo, su circa 600 mq, a destinazione artigianale – produttiva.

La seduta si è conclusa con la dichiarazione di ammissibilità dell’istanza commerciale; prossimi passi il 22 giugno, quando scadranno termini per la presentazione di contributi e osservazioni, quindi si procederà con una suova serie di sedute di Conferenza dei Servizi da concludersi nell’arco di 90 giorni. La realizzazione delle opere avverrà a seguito di sottoscrizione di convenzione con il Comune relativa alla grande superficie di vendita e alla viabilità, e del rilascio dei permessi di costruire.

Il cronoprogramma, se non ci saranno intoppi, prevede l’avvio del cantiere ad aprile 2027, con le prime opere di urbanizzazione e la posa reti e già da maggio l’avvio del cantiere per il fabbricato commerciale, con conclusione a ottobre 2028, stando alla previsione conentuta negli atti deposittati ad aprile in conferenza dei servizi.

L’ipermercato si svilupperà su due livelli, un piano terra con la parte commerciale e la parte interrata destinata a parcheggio.

Verrà utilizzata solo energia da fonti rinnovabili, fattore che, insieme alla modalità di gestione degli impianti, secondo i progettisti consentirà di abbattere il costo del riscaldamento di oltre il 60%. Come previsto dal piano attuativo, l‘area verde sarà estesa su 4000 mq; gli stalli dei parcheggi, con pavimentazione in autobloccanti drenanti, saranno intervallati da elementi arborei all’interno di aiuole, l’essenza prevista è l’acero campestre. Lungo via Castelleone, via Picenengo e attorno al bacino di laminazione (dove verranno convogliate le acque meteoriche), sarà creato un filare dove si alterneranno Carpinus Betulus, Tilia Europea e arbusti.

Tra le opere accessorie richieste in base agli studi di traffico ci sarà, a carico dei proponenti, la realizzazione di un nuova corsia di svincolo nella rotatoria Paullese – tangenziale (via Seminario) per facilitare il deflusso del traffico diretto verso Piacenza.

Le altre opere infrastrutturali riguardano l‘ampliamento di via Picenengo e la sistemazione dell’innesto di questa con via Sesto; la sistemazione di via De’ Berenzani e realizzazione del percorso cicabile di collegamento con quello esistente in via Sesto; 4000 mq di verde attrezzato nell’area di lottizzazione; la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento al previsto percorso ciclabile in via De Berenzani lungo il nuovo tracciato della roggia Fosso Lago Marchesa, il cui spostamento è già stato autorizzato.

Un intervento che, secodno le stime dei progettisti, si aggira complessivamente sui 25 milioni di euro, tra costo dei lavori e spese tecniche, rilievi, consulenze, direzione lavori.

Quanto al marchio commerciale intenzionato ad insediarsi non c’è nulla di ufficiale. Fino a qualche tempo fa circolava il nome di Tosano, uno dei gruppi leader del nord Italia, che ha da poco aperto un nuovo megastore a Brescia e ne ha in programma un altro a Paullo.

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