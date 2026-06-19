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D’Ambrosi “Roma Boxing Night sarà una serata fantastica”

ROMA (ITALPRESS) – “Vivremo una serata fantastica, che si innesta bene nella celebrazione dei nostri 110 anni di storie, identità, passione e successi. Una notte con due titoli italiani, un titolo europeo e uno mondiale. Una serata fantastica e straordinaria, dove scriveremo un altro pezzo di storia della nobile arte italiana”. Così il presidente della Federazione Pugilistica Italiana, Flavio D’Ambrosi, a margine della presentazione della Roma Boxing Night, in programma il prossimo 4 luglio al PalaTiziano, nella Capitale. “Il pubblico sta rispondendo alla grande – ha aggiunto -. Stiamo vendendo tantissimi biglietti, anche per via del contenuto tecnico altissimo di questi incontri. Ci godremo la serata assieme a tutto il pubblico”.
mec/glb/gtr

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