Ultime News

19 Giu 2026 Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035
19 Giu 2026 Dal 22 giugno torna il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
19 Giu 2026 Giovane blogger rapinato alla fermata del bus: marocchina condannata a 3 anni e 5 mesi
19 Giu 2026 Alla Pace si festeggiano i 100 anni di Idea, la “signora del mare”
19 Giu 2026 Denuncia il marito alcolista per maltrattamenti: “L’ho fatto per lui, doveva curarsi”
Video Pillole

Intesa Sanpaolo presenta il Monitor su fragilità e disuguaglianze territoriali

MILANO (ITALPRESS) – Le disuguaglianze territoriali in Italia si confermano fenomeni complessi e articolati, che non seguono dinamiche uniformi. Il “Monitor per la Geografia delle Fragilità e delle Disuguaglianze” è il nuovo progetto di ricerca di Intesa Sanpaolo che offre una lettura sistemica di queste dinamiche, mettendo in relazione fattori economici, sociali e demografici. L’obiettivo è individuare le principali criticità e contribuire a risposte più mirate ai bisogni reali delle persone e delle comunità.
F50/col3/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...