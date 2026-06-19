Intesa Sanpaolo presenta il Monitor su fragilità e disuguaglianze territoriali





MILANO (ITALPRESS) – Le disuguaglianze territoriali in Italia si confermano fenomeni complessi e articolati, che non seguono dinamiche uniformi. Il “Monitor per la Geografia delle Fragilità e delle Disuguaglianze” è il nuovo progetto di ricerca di Intesa Sanpaolo che offre una lettura sistemica di queste dinamiche, mettendo in relazione fattori economici, sociali e demografici. L’obiettivo è individuare le principali criticità e contribuire a risposte più mirate ai bisogni reali delle persone e delle comunità.

F50/col3/azn

© Riproduzione riservata