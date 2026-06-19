Knicks campioni, migliaia di tifosi felici a New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Migliaia di persone sono rimaste per ore nelle strade di Lower Manhattan senza riuscire a vedere neppure un giocatore dei Knicks. Eppure nessuno sembrava deluso. La parata per celebrare il primo titolo NBA conquistato dalla squadra di New York dopo 53 anni ha attirato una folla enorme, tale da lasciare migliaia di tifosi bloccati lontano dal percorso ufficiale. Molti hanno atteso due o tre ore tra le transenne e nelle strade laterali senza mai riuscire a intravedere i protagonisti della festa. Eppure, quasi tutti hanno dato la stessa risposta: essere presenti contava più che vedere la parata. “Siamo felici lo stesso”, hanno raccontato quasi all’unisono i tifosi dei Knicks.

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(Video di Stefano Vaccara)