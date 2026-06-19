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Lupo “L’Europa guarda con grande attenzione alle risorse idriche delle Isole”

PETROSINO (TRAPANI) (ITALPRESS) – “L’Europa guarda con grande attenzione alle risorse idriche, in particolare alle risorse idriche delle isole”. Lo ha detto all’Italpress l’europarlamentare Giuseppe Lupo (Pd), a Petrosino (Trapani), in occasione dell’incontro “L’acqua è vita: la sfida dell’acqua potabile tra inquinamento e soluzioni”, promosso dal Comune e organizzato dal circolo locale di Legambiente. “L’Europa sostiene, aiuta, interviene in maniera sussidiaria rispetto alle Regioni e agli Stati membri. Ciò significa che le Regioni devono fare la propria parte – ha poi aggiunto – i consorzi di bonifica non funzionano come dovrebbero funzionare, molta acqua viene dispersa, molte condotte sono colabrodo. Rispetto a questo l’Unione Europea mette a disposizione finanziamenti e fondi per la coesione, poi devono essere le regioni a farne buon uso”.

xa3/fsc/mca3

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