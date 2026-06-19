Meloni a Trump “Allibita, io e l’Italia non imploriamo mai”

ROMA (ITALPRESS) – “Certe cose meritano una risposta immediata: le dichiarazioni di Donald Trump sono totalmente inventate, sono francamente allibita. Non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell’Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l’Italia non imploriamo mai”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

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(Fonte video: profilo Instagram Giorgia Meloni)