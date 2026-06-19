Ultime News

19 Giu 2026 Comunità energetica di Cremona presentata al campus del Politecnico
19 Giu 2026 Minacce e lesioni al supermercato, imputato irreperibile: processo sospeso fino al 2035
19 Giu 2026 Dal 22 giugno torna il progetto “Ci sto? Affare fatica!”
19 Giu 2026 Giovane blogger rapinato alla fermata del bus: marocchina condannata a 3 anni e 5 mesi
19 Giu 2026 Alla Pace si festeggiano i 100 anni di Idea, la “signora del mare”
Video Pillole

Mezzogiorno e Informazione, a Bari un incontro organizzato dall’Italpress

BARI (ITALPRESS) – Un momento di approfondimento sul valore dell’informazione territoriale in una fase in cui le notizie viaggiano sempre più rapidamente su scala globale ma continuano ad avere radici profonde nei luoghi, nelle comunità e nelle economie locali.
L’agenzia di stampa Italpress, in partnership con la Camera di Commercio di Bari e la Nuova Fiera del Levante, ha organizzato nel capoluogo pugliese “Italpress Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell’informazione”.
Ai saluti istituzionali del vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, del sottosegretario alle Politiche del Sud Luigi Sbarra, del sindaco di Bari Vito Leccese, della presidente della Camera di Commercio di Bari Luciana Di Bisceglie, del presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli e del direttore responsabile di Italpress Gaspare Borsellino è seguito il dibattito moderato da Claudio Brachino con i direttori Mimmo Mazza (La Gazzetta del Mezzogiorno), Maddalena Mazzitelli (Telebari), Rossella Tosto (Trm), Gianfranco Lattante (Telerama) e il giornalista Beppe Stallone (L’Edicola).
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...