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Realpolitik – Iran: tutto risolto?

ROMA (ITALPRESS) – La guerra Usa-Iran si può considerare conclusa definitivamente? L’accordo – anche quello che sarà firmato – non è un vero accordo ma un’intesa su un futuro accordo. Le prossime settimane, o forse mesi, ci diranno di più. Intanto viviamo in uno stato di equilibrio (provvisorio) di deterrenza e di convenienza. Basterà e quanto durerà? Nella nuova puntata del format dell’Italpress Realpolitik l’ambasciatore Giampiero Massolo analizza i possibili scenari dopo la sigla del memorandum che ha consentito il cessate il fuoco tra i due Paesi.
abr/azn

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