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Rna, ecco come le cellule elaborano l’informazione

ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di ricerca dell’Istituto Officina dei Materiali del Consiglio nazionale delle ricerche di Trieste ha contribuito a chiarire uno dei processi più delicati e fondamentali della biologia cellulare: il modo in cui le cellule elaborano le informazioni genetiche contenute nell’RNA. Lo studio, pubblicato su Nucleic Acids Research, è stato guidato da Pavlína Pokorna e Alessandra Magistrato dell’Istituto Officina dei Materiali del CNR, in collaborazione con i l gruppo di Vladimir Pena del The Institute of Cancer Research di Londra.
sat/gtr/col

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