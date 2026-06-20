Lavori alla stazione di Cremona: chiusura totale dal 6 al 26 luglio e bus al posto dei treni

Disagi in vista per i pendolari della tratta cremonese: a luglio la stazione di Cremona sarà chiusa per lavori per circa venti giorni (dal 6 al 26 luglio) Incontro tra amministrazioni locali, RFI e Trenord per fare il punto sulla situazione.

Questo quanto annunciato a fine incontro l’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile Simona Pasquali: “C’è stato un incontro con Trenord e RFI e tutti i sindaci della tratta, quindi Piadena, Pieve San Giacomo, Malagnino, il sindaco di Cremona, quello di Acquanegra e il presidente della Provincia. ”Sul tavolo le richieste dei pendolari: apertura parziale della stazione o soluzioni alternative su ferro. Ma la risposta è stata negativa. Abbiamo chiesto sia a RFI che a Trenord se era possibile accogliere le richieste dei pendolari, ma ci hanno detto che non è possibile perché i treni non riescono a transitare all’interno della stazione.”

Durante i giorni di chiusura, quindi, spazio ai servizi sostitutivi su gomma: “Per quei 20 giorni i pullman partiranno da Mantova, fermeranno nelle stazioni intermedie e arriveranno a Cavatigozzi o a Olmeneta. Ci saranno anche bus navetta per collegare Cremona con queste stazioni.”

Previsti parcheggi scambiatori e verifiche per aumentare i posti auto nelle stazioni minori, che rischiano di non reggere l’afflusso. Prosegue quindi Pasquali: “Faremo sopralluoghi con RFI a Cavatigozzi e Olmeneta per individuare aree dove realizzare parcheggi aggiuntivi, perché queste stazioni non sono attrezzate per un grande afflusso di pendolari.”

La preoccupazione resta per traffico e organizzazione nei giorni di stop, ma arriva almeno una certezza sui tempi conclude l’assessore: “La cosa positiva è che RFI ha garantito che la chiusura sarà solo di 20 giorni.”

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