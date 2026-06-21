Controlli straordinari in centro: 116 identificati, una denuncia e quattro allontanamenti

Nella serata di sabato 20 giugno sono proseguiti i servizi straordinari di controllo interforze del territorio disposti dal Questore di Cremona sulla base delle indicazioni emerse durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto.

L’operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire una maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate dai giovani durante le serate estive.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 116 persone, di cui 16 straniere e 16 con precedenti penali, prevalentemente per reati contro la persona e il patrimonio.

In piazza Roma un uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rifiuto di fornire le proprie generalità. Secondo quanto riferito dalla Questura, durante il controllo avrebbe assunto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo nei confronti degli operatori.

A seguito di ulteriori accertamenti è stato trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish e sarà segnalato alla Prefettura per le conseguenti sanzioni amministrative. Considerati i numerosi precedenti a suo carico, tra cui porto abusivo di armi, danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale e reati in materia di stupefacenti, e tenuto conto che era già destinatario di un avviso orale del Questore, nei suoi confronti è stato emesso anche un foglio di via dal Comune di Cremona.

Sempre in piazza Roma sono stati adottati quattro provvedimenti di allontanamento nei confronti di altrettante persone trovate in stato di ebbrezza alcolica all’interno dell’area verde e ritenute moleste.

Si tratta di due cittadini nigeriani, rispettivamente di 31 e 26 anni, e di due cittadini italiani di 60 e 42 anni, quest’ultimo con precedenti per furto, rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante la serata gli agenti sono intervenuti anche sulla tangenziale, dove era stata segnalata la presenza di un uomo di 85 anni in evidente stato confusionale. L’anziano è stato rintracciato, rassicurato e accompagnato presso la propria abitazione. Per la situazione saranno interessati anche i servizi sociali.

Intorno alle 3 di notte pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri sono invece intervenute in piazza della Pace a seguito di una segnalazione di rissa. All’arrivo delle forze dell’ordine i partecipanti si erano già allontanati, ma grazie alle immagini dell’impianto di videosorveglianza è stato possibile ricostruire l’accaduto.

Secondo quanto emerso, la lite avrebbe coinvolto più persone in evidente stato di alterazione alcolica nei pressi di un esercizio pubblico della zona. Sul caso sono in corso ulteriori valutazioni da parte del Questore per l’adozione di eventuali provvedimenti.

L’attività di controllo ha interessato anche le principali vie di accesso alla città. In particolare, lungo via Eridano e via Mantova la Polizia Stradale ha controllato 48 veicoli. Due le sanzioni elevate: una per sovraccarico del mezzo e una per guida in stato di ebbrezza nei confronti di un neopatentato di 18 anni, al quale è stata ritirata la patente.

Come annunciato dalla Prefettura, i servizi straordinari proseguiranno anche nelle prossime settimane con nuove ordinanze del Questore e il coinvolgimento della Polizia Locale per le attività di competenza.x

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