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Cronaca

Circolazione sospesa per lavori RFI tra Castelvetro e Fidenza

La stazione di Castelvetro
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Non solo la stazione di Cremona resterà chiusa dal 6 al 26 luglio per lavori di RFI e invitabili disagi per chi viaggia.

Anche la linea Cremona – Fidenza subirà drastiche riduzioni dal 28 giugno al 26 luglio a causa di altri interventi strutturali. La circolazione sarà sospesa tra tra Castelvetro e Fidenza e i treni saranno sostituiti da autobus. Un investimento da 1 milione di euro per garantire sicurezza, spiegano da RFI.

Un problema in più i cremonesi, che proprio su questa linea possono contare per raggiungere le principali linee nazionali.

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