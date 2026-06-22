Confintesa al Muinafest di Cosenza, focus su diritti e tutele anti sfruttamento





COSENZA (ITALPRESS) – A poche settimane dalla tragedia di Amendolara, dove quattro lavoratori pakistani sono morti carbonizzati, che ha riportato all’attenzione nazionale il tema dello sfruttamento e della condizione dei migranti, Confintesa ha partecipato al Muinafest 2026 di Cosenza con un panel dedicato ai diritti, ai contratti e alla tutela del lavoro dignitoso. Un confronto che assume un significato particolare anche per la vicinanza territoriale con l’area dell’Alto Ionio cosentino dove si è verificata la tragedia.

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