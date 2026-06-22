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Figc, Gama “Non parlo di ruoli, contribuiamo a salute sistema”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un percorso dove anche il calcio femminile è cresciuto. Come Assocalciatori diamo sempre una mano in federazione e cercheremo di contribuire alla salute del sistema e a fare il meglio per i nostri calciatori e calciatrici. Non parlo di ruoli, siamo già coinvolti su parecchi fronti con Assocalciatori e l’importante è che facciamo le cose”. Così Sara Gama, Vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC), a margine delle elezioni Figc a Roma.

xn9/gsl

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