Ultime News

22 Giu 2026 Assemblea Consorzio Agrario, il 2025 si chiude con ricavi in crescita di oltre l’8%
22 Giu 2026 Psa negli allevamenti suinicoli, Regione promuove bando da 4,7 milioni per aziende agricole
22 Giu 2026 Il presidente Coni Buonfiglio a Cremona con la squadra delle Olimpiadi di Montreal del ’76
22 Giu 2026 Promozione della salute partendo da stili di vita: siglato protocollo Ats – Uisp
22 Giu 2026 Housing sociale, da Regione Lombardia 96 milioni per ristrutturare 2.500 alloggi
Video Pillole

Italia-Stati Uniti, Crolla “L’interscambio supera i 110 miliardi di dollari”

MILANO (ITALPRESS) – “L’export negli Stati Uniti è aumentato nonostante dazi e politiche di reshoring: abbiamo un interscambio commerciale che supera i 110 miliardi di dollari, investimenti diretti italiani negli Stati Uniti molto importanti”. Lo ha detto il consigliere delegato di AmCham Italy Simone Crolla a margine dell’assemblea di ordinaria dell’associazione, a Milano.

xh7/sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...