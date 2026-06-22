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PetNews Magazine – 22/6/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:
– Zebre, leoni e giraffe nei nuovi quartieri strappati alla savana
– Cos’è successo a Casper, il delfino bianco
– I cani sono un antidoto contro l’ansia
mgg/azn

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