Promozione della salute partendo da stili di vita: siglato protocollo Ats – Uisp

Promuovere il benessere delle persone, favorire l‘attività fisica come strumento di prevenzione e contrastare le disuguaglianze di salute attraverso un’azione condivisa e capillare sul territorio. Sono questi gli obiettivi del nuovo Protocollo d’Intesa sottoscritto da ATS della Val Padana e UISP Comitato Territoriale di Cremona, una collaborazione che consolida una partnership già orientata alla promozione della salute e dell’inclusione sociale.

L’accordo, che avrà durata fino al 31 dicembre 2028, nasce in coerenza con gli indirizzi di Regione Lombardia in materia di prevenzione, promozione della salute e invecchiamento attivo e punta a sviluppare iniziative rivolte all’intera comunità, con particolare attenzione alle persone anziane, fragili o a rischio di isolamento.

Tra le principali azioni previste figurano la promozione dei gruppi di cammino, l’organizzazione di incontri informativi e divulgativi sugli stili di vita salutari, la sensibilizzazione sui temi dell’alimentazione, della prevenzione oncologica, della lotta al tabagismo e del contrasto alle dipendenze. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai percorsi di invecchiamento attivo e allo sviluppo delle opportunità offerte dalle Attività Fisiche Adattate (AFA), dall’Esercizio Fisico Adattato (EFA) e dalle Palestre della Salute.

L’accordo riconosce inoltre il valore dell’attività motoria non solo come strumento di prevenzione delle patologie croniche, ma anche come occasione di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita. Per questo ATS e UISP collaboreranno per favorire la partecipazione delle persone con fragilità o disabilità, promuovendo iniziative accessibili e percorsi che consentano a tutti di svolgere attività fisica in condizioni di sicurezza e comfort.

Nell’ambito della collaborazione, ATS della Val Padana metterà a disposizione competenze tecnico-scientifiche e professionisti qualificati per supportare attività formative, eventi e campagne informative, mentre UISP Cremona si occuperà di coinvolgere attivamente la propria rete associativa, promuovere i gruppi di cammino, individuare e formare volontari Walking Leader e collaborare all’organizzazione delle iniziative sul territorio.

Un ruolo importante sarà riservato anche alla comunicazione e all’health literacy, con la realizzazione di materiali divulgativi e azioni informative finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai comportamenti che favoriscono la salute e il benessere.

“Al centro del protocollo vi è la volontà di costruire una rete territoriale coinvolgendo enti locali, associazioni, scuole, farmacie, parrocchie e realtà sociosanitarie in un percorso condiviso di promozione del benessere. L’obiettivo è diffondere una cultura della salute che metta al centro il movimento, la socializzazione, l’inclusione e la partecipazione attiva dei cittadini”, sottolinea Laura Rubagotti, Responsabile della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione dei Fattori di Rischio Comportamentali di ATS della Val Padana.

«Con questo accordo consolidiamo un percorso condiviso da tempo che mette al centro il benessere, la socialità e la partecipazione attiva delle persone -. dichiara Claudio Ardigò, presidente di UISP Cremona -. Vogliamo contribuire concretamente a costruire una comunità sempre più inclusiva e attenta alla salute delle persone».

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