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Traffico illecito di rifiuti a Gela, 5 arresti

GELA (ITALPRESS) – Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione ambientale “Pi-Greco”, condotta dai Carabinieri del Noe e del Reparto Territoriale di Gela con il coordinamento della Dda di Caltanissetta. Gli indagati, tra cui vertici e operatori di una società sono accusati di traffico illecito di rifiuti, inquinamento e gestione non autorizzata nella discarica di contrada Timpazzo. Secondo l’accusa, nell’impianto sarebbero state interrate oltre 10.000 tonnellate di rifiuti urbani senza i trattamenti previsti dalla legge. Inoltre, lo smaltimento dei rifiuti organici avveniva senza la necessaria stabilizzazione, provocando frequenti incendi. Il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo dell’azienda e ha nominato un commissario giudiziale per garantirne la continuità del servizio.
pc/azn/ia

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