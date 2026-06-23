Ultime News

23 Giu 2026 “Dipingere la disabilità con i colori dell’anima”, al via la mostra di Loredana Fantato
23 Giu 2026 “Che caldo che fa”, nelle case di comunità arriva il “salotto della salute”
23 Giu 2026 Sicurezza, la maggioranza replica a Portesani: “Si riconosca lavoro della Polizia Locale”
23 Giu 2026 Confcommercio, Stanga: “In Piazza Roma poca illuminazione, non è più un luogo sicuro”
23 Giu 2026 A Bonemerse terminato il Grest tutto pronto per il Centro Estivo
Video Pillole

Anas-Società Italiana Statistica, modello predittivo per la sicurezza stradale

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cultura del dato, promuovere l’innovazione e sviluppare nuovi strumenti a supporto della sicurezza stradale e della gestione delle infrastrutture. Sono gli obiettivi alla base di un protocollo d’intesa tra Anas e la Società Italiana di Statistica, una collaborazione che ha trovato una concreta applicazione nell’ambito dell’hackathon scientifico “Stats under the Stars – SUS 2026”, che all’Università La Sapienza di Roma ha visto giovani ricercatori e studiosi confrontarsi sullo sviluppo di un modello predittivo teorico in grado di supportare l’analisi dei fenomeni che interessano la rete stradale.
mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...