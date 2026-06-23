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Bagnoli Rossi “Importante parlare di lotta alla pirateria nello sport”

ROMA (ITALPRESS) – “È importante parlare di lotta alla pirateria nell’ambito dello sport e degli eventi live sportivi. Ben venga che il presidente Malagò l’abbia fatto, perché è fondamentale ricordare l’importanza dell’industria dei contenuti audiovisivi per il nostro paese”. Lo ha detto il presidente della Fapav, Federico Bagnoli Rossi a margine degli “Stati Generali della lotta alla pirateria tra cooperazione, tecnologia e sicurezza”, evento organizzato dalla Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali a Palazzo Wedekind a Roma, rispondendo ad una domanda sul neo eletto presidente della Figc, che nel suo programma ha dedicato ampio spazio alla lotta alla pirateria. “In questo momento la pirateria è uno dei fenomeni che stanno creando più problemi all’industria dei contenuti e dell’entertainment. Ben venga tutto ciò che si può fare. Sarà un piacere continuare a collaborare con l’industria dello sport”, ha aggiunto Bagnoli Rossi.

mec/mc/azn

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