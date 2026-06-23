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Bce, Falcone “Perplessi sul rialzo dei tassi di interesse”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ieri abbiamo ascoltato l’audizione della presidente della Bce Lagarde, devo dire che noi come Forza Italia siamo rimasti particolarmente perplessi rispetto alla decisione ultima di aumentare i tassi di interesse nel convincimento che si debba tenere a bada l’inflazione”. Così l’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, commentando in un’intervista alla ITALPRESS le scelte di politica monetaria dell’Eurotower.

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