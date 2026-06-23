“Che caldo che fa”, nelle case di comunità arriva il “salotto della salute”

Bere di più è il consiglio che tutti ricevono quando arriva il caldo. Ma quanto bisogna bere? Quali alimenti aiutano davvero ad affrontare le giornate più afose? E quale attività fisica è consigliabile quando il termometro sale? Domande comuni, che ogni estate tornano puntualmente e che diventano ancora più importanti per le persone più fragili.

Per offrire informazioni utili e rispondere ai dubbi più frequenti, l’ASST di Cremona organizza due appuntamenti aperti alla cittadinanza dedicati ai temi dell’alimentazione e del movimento durante l’estate. L’iniziativa «Che caldo che fa!» si svolgerà sabato 4 luglio 2026 alla Casa di Comunità di Casalmaggiore (Piazza Garibaldi 3) e sabato 25 luglio 2026 alla Casa di Comunità di Cremona (via San Sebastiano 14), dalle ore 9 alle 12.

Per l’occasione, dalle 10, la Casa di Comunità si trasformerà in un vero e proprio «salotto della salute»: un incontro aperto e informale durante il quale dietista e fisioterapista dialogheranno con i cittadini, rispondendo alle domande più frequenti legate alla stagione estiva. Alimentazione, idratazione, attività fisica e gestione delle patologie croniche saranno al centro del confronto, con suggerimenti concreti per affrontare il caldo in modo consapevole.

Dalle 9 alle 12 saranno inoltre presenti gli Infermieri di Famiglia e Comunità, che effettueranno la rilevazione dei parametri vitali e forniranno indicazioni utili per prevenire i rischi legati alle temperature elevate.

Le temperature elevate possono rappresentare un rischio soprattutto per le persone anziane, fragili o con patologie croniche. Una corretta idratazione, un’alimentazione equilibrata e un’attività fisica adeguata sono strumenti semplici ma efficaci per prevenire malesseri e complicanze.

«Abbiamo pensato a un’iniziativa che favorisca il dialogo diretto con i cittadini» spiega Rosa Sora, coordinatrice degli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’ASST di Cremona. «Accanto alla rilevazione dei parametri vitali, quest’anno abbiamo voluto creare un’occasione di confronto informale con i professionisti. L’obiettivo è condividere indicazioni semplici e facilmente applicabili nella vita quotidiana, offrendo ai partecipanti la possibilità di porre domande e ricevere suggerimenti utili per affrontare il periodo estivo con maggiore consapevolezza».

«Durante l’estate molte persone fanno fatica a bere la quantità di acqua necessaria per mantenersi ben idratate» spiega Annalisa Turri, dietista della Casa di Comunità di Cremona. «In questi casi l’alimentazione può diventare un aiuto prezioso. Frutta, verdura e altri alimenti ricchi di quella che chiamiamo “acqua nascosta” contribuiscono ad aumentare l’apporto di liquidi durante la giornata. Parleremo anche di come reintegrare correttamente ciò che si perde con la sudorazione e della corretta conservazione degli alimenti nei periodi più caldi. Mi auguro che questi incontri possano diventare un’occasione di confronto aperto, dove ciascuno possa trovare risposte pratiche ai piccoli problemi che il caldo porta con sé».

«Spesso bastano pochi accorgimenti per affrontare meglio l’estate e gestire con maggiore tranquillità condizioni che richiedono attenzioni particolari, come il diabete, le difficoltà di deglutizione o altre situazioni di fragilità. Sapere cosa fare e a cosa prestare attenzione può aiutare a prevenire disagi e complicanze».

Nel corso dell’incontro si parlerà anche di movimento e attività fisica nei mesi estivi, con indicazioni pratiche su come mantenersi attivi in sicurezza, scegliendo gli orari più adatti e modulando l’intensità dell’esercizio in base alle proprie condizioni.

Alla Casa di Comunità di Cremona i cittadini avranno inoltre l’opportunità di conoscere e utilizzare la Capsula «Tutta Salute», il sistema digitale che consente di effettuare una rapida valutazione del proprio stato di benessere.

L’iniziativa si inserisce tra le azioni di prevenzione del Piano Caldo.

“Durante i mesi estivi l’attenzione nei confronti delle persone più fragili diventa ancora più importante» sottolinea Sora. «Gli Infermieri di Famiglia e Comunità, attraverso il monitoraggio dei parametri vitali, l’orientamento ai servizi e il raccordo con la rete territoriale, rappresentano un punto di riferimento prezioso per promuovere il benessere delle persone e intercettare precocemente eventuali situazioni di vulnerabilità».

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