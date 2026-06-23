Cremona capitale degli studi sulle microalghe: ricerca e industria si incontrano

Il Polo di Cremona del Politecnico di Milano ha ospitato Aisam 2026, un convegno nazionale organizzato dall’Associazione Italiana per lo Studio e le Applicazioni delle Microalghe, andato in scena in Aula Magna Maffezzoni, richiamando relatori da tutta Italia.

Il convegno ha raggruppato una comunità multidisciplinare proveniente dal mondo della ricerca ma anche dell’industria per discutere i temi della biologia e fisiologia delle microalghe, delle applicazioni in ambiente, energia, agroindustria e salute. Sono stati analizzati gli aspetti tecnici, ingegneristici, commerciali e normativi, e le prospettive del settore produttivo.

Al centro del dibattito le attività di ricerca dedicate alla produzione e all’impiego industriale delle microalghe, con particolare attenzione alle innovazioni e alle prospettive di sviluppo del settore. Un evento multi-disciplinare, insomma, finalizzato a stabilire e rafforzare i legami e le collaborazioni trasversali fra ricerca e industria.

Al termine del convegno sono stati assegnati il Premio Mario Tredici e il Premio Laura Bruno.

Antonio Marzocchella, Presidente Aisam, ha spiegato: “Le microalghe sono microrganismi unicellulari molto diffuse nel mondo, in ambienti acquatici e terrestri ma ovviamente umidi. Le microalghe hanno una capacità di produrre sostanze estremamente utili per l’uomo, che può sfruttarle in vari ambiti: da quello alimentare a quello nutrizionale legato alla salute, ma possono essere utilizzate anche come fonti inseribili in un ambito di economia circolare, di risorse rinnovabili. Le microalghe hanno una grossa potenzialità , già ben nota nei secoli scorsi.

Oggi, con l’avvento delle biotecnologie e di un gruppo folto di ricercatori, vengono utilizzate nella società. La nostra associazione vede la collaborazione tra ricercatori universitari di centri di ricerca con aziende impegnate nel settore, per condividere nuovi aspetti, nuove potenzialità e possibilità di applicazione e sfruttamento industriale. Si parte quindi da un ambiente di ricerca, passando per un ambiente regolatorio per la salvaguardia della società, guardando gli aspetti nevralgici per le aziende che hanno ovviamente un focus sugli aspetti imprenditoriali. Aisam 2026 è uno dei convegni biennali che la nostra associazione organizza per condividere le innovazioni e le potenzialità delle applicazioni delle microalghe in un ambiente libero, di discussione, con l’obiettivo di portare alla società quelle che sono le potenzialità di questo micromondo molto utile per l’uomo”.

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