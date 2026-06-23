Cina-Italia, a Chongqing una mostra sulle creature mitiche





La mostra “Mostri e meraviglie: un viaggio immaginario tra creature fantastiche” è stata inaugurata al Chongqing China Three Gorges Museum, nella Cina sud-occidentale.

Riunisce 235 reperti e serie di manufatti, tra cui sculture, bronzi, dipinti e giade provenienti da oltre 20 musei e istituzioni in Cina e in Italia.

Tra gli elementi di maggiore rilievo figurano oltre 100 tesori italiani esposti in Cina per la prima volta. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)

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