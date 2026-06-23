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Conou, 100% raccolta di oli minerali usati e 98% rigenerazione
ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il Conou consolida la propria leadership europea nell’economia circolare degli oli minerali usati, nonostante un contesto difficile per il riciclo, segnato dalla debolezza dei mercati e dal calo del valore delle basi lubrificanti. Il Rapporto di Sostenibilità presentato a Roma certifica risultati record: 194,5 mila tonnellate raccolte e più del 98% dell’olio usato avviato a rigenerazione.
mec/mgg/gsl
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