Ultime News

23 Giu 2026 Pestato nel locale: 11 anni e 6 mesi all’aggressore che ora rischia un nuovo processo
23 Giu 2026 Tentato omicidio in piazza Roma, non fu l’imputato a sferrare i colpi: assolto
23 Giu 2026 “Immaginando Gaza”: libro, dibattito e solidarietà al Circolo Arcipelago
23 Giu 2026 Cremonese, forte interesse per il giovane talento Tommaso Berti del Cesena
23 Giu 2026 Protezione Civile, arriva Exe Po 2026: tre giorni di esercitazioni
Video Pillole

Conou, 100% raccolta di oli minerali usati e 98% rigenerazione

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 il Conou consolida la propria leadership europea nell’economia circolare degli oli minerali usati, nonostante un contesto difficile per il riciclo, segnato dalla debolezza dei mercati e dal calo del valore delle basi lubrificanti. Il Rapporto di Sostenibilità presentato a Roma certifica risultati record: 194,5 mila tonnellate raccolte e più del 98% dell’olio usato avviato a rigenerazione.
mec/mgg/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...