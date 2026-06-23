Farmindustria, Cattani “Spesa farmaceutica non è fuori controllo”





ROMA (ITALPRESS) – “Oggi siamo in un crocevia storico dove dobbiamo capire di investire maggiormente in innovazione e penso a tutti i farmaci e vaccini innovativi, bisogna superare il payback, accelerare nei tempi di accesso nazionali e regionali e bisogna pensare all’altra parte, che è quella della sostenibilità industriale”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, a margine dell’assemblea di Farmindustria.

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