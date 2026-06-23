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Festino di Santa Rosalia, Mulè “Rito collettivo che racconta l’anima di Palermo”

ROMA (ITALPRESS) – Ci aspettiamo “una città che si riconosce e che si fa riconoscere per i suoi caratteri identitari, di bellezza, di passione e di amore con un rito collettivo che significa la coscienza di una città che si dipana nei giorni del Festino nella sua articolazione più varia, che però si fonda su tutto quell’umanità che soltanto lo spirito di Santa Rosalia infusa nei palermitani”. Così il vicepresidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia che si svolgerà il 14 luglio a Palermo.
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