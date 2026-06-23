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Festino Santa Rosalia, Pintacuda “A Palermo sarà spettacolo ‘umano’”

ROMA (ITALPRESS) – “A differenza dello scorso anno sarà un Festino molto digitale, lavoreremo molto sull’incontro tra digitale, analogico e biologico perché avremo un cast molto numeroso, ma anche tantissime luci e proiezioni; quindi, proveremo a realizzare uno spettacolo molto umano. L’obiettivo è dirsi che ogni anno i palermitani e i turisti che verranno compiono un’impresa unica che è quella di riunirsi superando le classiche divisioni che una città come Palermo può avere per riconoscersi in una comunità, in qualche modo navigare attraverso la propria identità”. Lo afferma il direttore artistico Luca Pintacuda, in occasione della presentazione del 402^ Festino di Santa Rosalia a Palermo.
(ITALPRESS).

xb1/pc/mca2

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